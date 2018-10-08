مساهل: طالبنا بإصلاح الجامعة العربية لأنها لا تستجيب مع ما يحدث في العالم العربي

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أن الجزائركانت من الأوائل الذين طالبوا بإصلاح عميق للمنظمة الأممية والمنطومة العربية.

وأوضح المساهل، في تصريح للإذاعة الجزائرية ، اليوم الإثنين، أن الجزائر لعبت دورا مهما وكبيرا في نجاح المبادرة.

وفي ذات السياق،أشار الوزير،إلى أن المنظمة العربية والجامعة العربية،طرقها لا تستجيب مع ما يحدث في العالم العربي من جرائم وحروب.

وأضاف، مساهل، أن الجزائر قدمت مقترحات، وهي في جدول الأمال متمنيا أن تتأقلم مع ما يحدث في العالم العربي.