الجزائر تحيي اليوم الوطني لـ “الدبلوماسية”

تحيي الجزائر، هذا الاثنين، اليوم الوطني لـ “الديبلوماسية”، في ظل انجازات عديدة حققتها الآلة الدبلوماسية اقليميا ودوليا.

واتسمت الدبلوماسية الجزائرية،بالعديد من الميزات التي ظلت لصيقة بها منذ الثورة التحريرية وفي جزائر الاستقلال من خلال الثبات في مبادئها.

وما ميز الدبلوماسية الجزائرية،عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض التدخلات العسكرية لحل الأزمات والنزاعات الدولية.

واثبتت أن مبادئها ليس من باب الطرف الفكري في أكقثر من مناسبة وأزمة، على غرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ومناصرتها لقضيته.

بالإضافة إلى قضية مالي التي استطاعت الدبلوماسية الجزائرية، الى الوصول لاتفاق سلام تاريخي بين الفرقاء الماليين.