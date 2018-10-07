مقتل صحفية بلغارية حققت في اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي

فتحت السلطات البلغارية تحقيقا في مقتل الصحفية التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا بطريقة وحشية والتي أجرت تحقيقا في فضيحة فساد تتعلق باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي في البلاد.

وقال المدعي العام بمدينة روسه البلغارية إن جثة مارينوفا البالغة 30 عاما وجدت أمس السبت في إحدى الحدائق العامة، مضيفا أن الوفاة نجمت عن ضربات على الرأس وخنق في العنق. فيما ذكرت بعض المواقع الإخبارية أن الصحفية تعرضت للاغتصاب.

وأكد المدعي العام فقدان الهاتف المحمول للضحية ومفاتيح سيارتها ونظاراتها وجزء من ملابسها، مشيرا إلى أن التحقيق يأخذ بالاعتبار كل الفرضيات سواء الشخصية أو تلك المتعلقة بمهنتها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشرطة البلغارية قوله إن الجريمة لا تبدو مرتبطة بنشاط المرأة المهني.

وأدان ممثل حرية الصحافة في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، هارلم ديزير، مقتل مارينوفا عبر "تويتر"، إذ كتب في تغريدة اليوم الأحد "أنا مصدوم من مقتل الصحفية المحققة فيكتوريا مارينوفا في بلغاريا. أدعو إلى إجراء تحقيق عاجل وكامل ومعمق. يجب محاسبة المسؤولين عن الجريمة".