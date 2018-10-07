زرواطي "ضروري التوجه نحو إنتاج الطاقة من خلال حرق النفايات"



الصالون الدولي الثاني للطاقات المتجددة سينظم بالجزائر العاصمة في الفترة من 26 إلى 28 فيفري المقبل

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الأحد ببسكرة على أهمية التوجه نحو إنتاج الطاقة عن طريق حرق النفايات.

وحثث الوزيرة لدى معاينتها لمصنع الإسمنت "سيلاس" ببلدية جمورة والمنجز في إطار شراكة مع مؤسسة أجنبية وفق قاعدة 51-49 و ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قامت بها إلى هذه الولاية الناشطين في قطاع إنتاج الإسمنت أنه بعد تحقيق وفرة في إنتاج هذه المادة والتوجه نحو تصديرها بفضل نقل آخر التكنولوجبيات الحديثة في هذا المجال إلى الجزائر "يجب التفكير في إنتاج الطاقة عن طريق حرق النفايات لتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية".

واعتبرت الوزيرة هذه الاستراتيجية "صيغة جديدة يمكن أن تجنب الاستهلاك الكبير للطاقة المعروف على مستوى هذه المصانع" مضيفة أنه "من الضروري أن نمر إلى هذا المزيج الذي يمكن أن يكون ضامنا لتنمية مستدامة."

وفيما يخص مراكز الردم التقني للنفايات قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: "إن هناك مسار لهذه المنشآت من خلال المتابعة والمرافقة في تحسين أدائها" لأنه تم كما أضافت- تسجيل عديد من الخنادق التي وصلت إلى مرحلة التشبع في غير مدة الحياة المحددة لها بسبب النقص في الفرز والتسيير من المنبع.

وثمنت السيدة زرواطي تدعيم القطاع بولاية بسكرة بتدشين مركز الفرز مع التجميع للنفايات ببلدية لوطاية بقدرة تصل إلى 60 طنا في الساعة مؤكدة على ضرورة خلق استثمار ناجح في رسكلة النفايات وتثمينها عند المنبع "شريطة أن لا يكون ذلك بفترة معينة و إنما إدراجها ضمن استراتيجية طويلة المدى".

وفي ردها عن سؤال لأحد الصحفيين حول الطاقات المتجددة قالت الوزيرة: "نحن نشجع الطاقات المتجددة خارج الشبكة و قد سجلنا برنامج كبير لتجهيز كل الإدارات المركزية بالوزارة وكذا كل المؤسسات التابعة لنا بما في ذلك مديريات البيئة عبر الولايات بالطاقات المتجددة "مشيرة إلى أن الصالون الدولي الثاني للطاقات المتجددة الذي سينظم بالجزائر العاصمة في الفترة من 26 إلى 28 فبراير المقبل سيكون بعنوان" الطاقات المتجددة خارج الشبكة لتطوير وترقية الجنوب".