غواديولا يدافع عن محرز بعد تضييعه لركلة جزاء حاسمة ضد ليفربول

دافع مدرب مانشستر سيتي، جوزيب غوارديولا، عن الدولي الجزائري رياض محرز بعد تضييع الأخير لركلة جزاء حاسمة ضد ليفربول.

وفاق لغوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء، أن محرز كان شجاعا لمبادرته في تنفيذ الركلة، مضيفا أن في التدريبات كان يقوم بتسديد ركلات الجزاء بطريقة مذهلة، لكن هذا يحدث في بعض الأحيان، وفي الأخير حدث ما حدث..!

PEP: We controlled them in terms of their counter attacks, our back four was so good.



We had good build-up with patience, but the problem after that was we didn't create too much. pic.twitter.com/Ir6sflVNxi