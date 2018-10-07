الجزائر تستعين بالاتحاد الأوروبي للتصدي والوقاية من مخاطر الفياضانات

أعلن وزير الموارد المائية, حسين نسيب, يوم الأحد ببومرداس بأن العمل جار حاليا لإتمام إعداد إستراتيجية وطنية للتصدي والوقاية من مخاطر الفيضانات تغطي كل ولايات الوطن و سيعلن عن مضمونها وآليات تنفيذها "قريبا".

و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة تفقد ومعاينة لعدد من مشاريع القطاع عبر الولاية بأن "هذه الإستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها في يوم إعلامي تعد بالتعاون والشراكة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والاتحاد الأوروبي وبمساهمة عدد من القطاعات بما فيهم المجتمع المدني".

و جندت المصالح المعنية لإعداد هذه الخطة الوطنية الإستراتيجية خبراء من القطاع ومن خارج الوطن في إطار الشراكة و التعاون خاصة مع الإتحاد الأوروبي حيث تم القيام بإنجاز "عمل كبير" في المجال والأمر الجيد في هذه الخطة حسبه "أنها تجعل القطاع يواكب التغيرات المناخية على ضوء ما عاشته بعض البلدان وعدد من ولايات الوطن من فيضانات مؤخرا".

ومن بين أهم ما تتضمنه هذه الإستراتيجية الوطنية برنامج وطني لإعادة الاعتبار وتهيئة مختلف الأودية عبر الوطن و الحفاظ على مساراتها من عراقيل البنايات الفوضوية المحاذية لها أو بداخلها إضافة إلى برنامج وطني من أجل تطهير و تهيئة كل الأودية عبر ولايات الوطن.

"نعمل حاليا على مستوى الحكومة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية على محورين الأول يتمثل في الإسراع في إعداد على كل الأصعدة لبرنامج وطني للتطهير خصوصا مجاري مياه الأودية عبر الوطن و الثاني يقوم على إعداد الآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية للتصدي للفيضانات بمشاركة و تضامن كل القطاعات المعنية بما فيها المجتمع المدني و المواطن", يضيف الوزير.

"ونسعي حاليا للإسراع في تحضير آليات تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية من أجل ضمان تأمين المواطنين و الساكنة من هذه الظاهرة الطبيعية", ختم الوزير.