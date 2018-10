شاهد محرز يُغادر ملعب “الأنفيلد” تحت تصفيقات أنصار ليفربول

رفع أنصار فريق ليفربول الإنجليزي معنويات النجم الدولي الجزائري رياض محرز بعد نهاية موقعة مانشستر سيتي أمسية اليوم الأحد.

وصفق أنصار الريدز بحرارة على نجم الخضر لحظة مُغادرته ملعب “الأنفيلد” بعد نهاية القمة التي إنتهت بالتعادل السلبي.

وجاءت تحية أنصار ليفربول لمواساة محرز الذي ضيع ركلة جزاء في الدقيقة ال86 ضيعت على السيتيزن الفوز.

Thanks so much for the amazing support today!



See you after the international break! ?



? 0-0 ? #lfcvcity #mancity pic.twitter.com/r24kgUdj1T