فيديو: محرز يضيع ضربة جزاء فى الدقائق الاخيرة

ساد التعادل السلبي مباراة قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي جمعت اليوم، ليفربول وضيفه مانشستر السيتي.

وجاءت المباراة قوية، وطغى عليها الانضباط التكتيكي، الذي التزم به اللاعبون بتوصيات من مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب، والمدير الفني لـ"السيتي" الإسباني بيب غوارديولا.

وكان من الملفت تألق النجمين العربيين، المصري محمد صلاح من جانب ليفربول، حيث ظهر وكأنه استعاد بعضا من بريق الموسم الماضي، الذي فقده مع بداية الموسم الحالي، والجزائري رياض محرز من طرف "السيتي"، إلا أن الأخير عانده الحظ بإهداره ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وأبدى الدولي الجزائري، حسرته الكبيرة بعد إهداره لضربة جزاء في لقاء اليوم أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وصرح محرز لإذاعة “SPORT RMC” قائلا:”أخذت القرار بتسديد ركلة الجزاء في الوسط لكن الكرة إرتفعت”.