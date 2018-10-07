زطشي :" ما قام به سعدان غير مقبول، الله يسهل عليه وتصريحاته كاذبة "

على هامش الندوة الصحفية التي عقدها ظهر اليوم بمدينة تلمسان، رد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، على التصريحات الأخيرة للمدير الفني السابق رابح سعدان الذي قدم إستقالته مؤخرا وأدلى بتصريحات مدوية في حق "الفاف" والرئيس زطشي وكشف كل الأسباب التي دفعته لتقديم إستقالته من منصبه.

" سعدان كان عليه إنتظار عودتي لتقديم إستقالته وما قام به فاجأني "

زطشي كشف أن إستقالة سعدان لم تأتي في وقتها، بحيث قال:" لم أكن متواجدا بأرض الوطن، وكان على سعدان أن يقابلني ويشرح لي أسباب مغادرته، وإستقالته لم تأتي في وقتها ".

كما أكد زطشي أن تصريحات سعدان الأخيرة للعديد من وسائل الإعلام ليست مصداقية، بحيث قال:" أظن أن تصريحات سعدان لم تتحلى بالمصداقية، ولم نفكر بتاتا في إقالة سعدان وتصريحاته الأخيرة لا أعرف مصدرها ".

" بلماضي أصر على تنقل بوراس معه للندن و"الفاف" هي من تكفلت بمصاريف تنقل مدرب الحراس "

وعن سبب تنقل مدرب الحراس عزيز بوراس لحضور مؤتمر "الفيفا" بلندن بدلا من سعدان، كشف زطشي، ان بوراس تنقل في مهمة مع الناخب الوطني بلماضي لمعاينة المهاجم الشاب بن رحمة في مع ناديه برينتفورد، في الـ20 من الشهر الفارط، قبل أن يحضرا المؤتمر في الـ21 من نفس الشهر.

كما أكد زطشي أن الناخب الوطني بلماضي هو من أصر على ضرورة سفر بوراس معه لحضور مؤتمر "الفيفا"، كما أن "الفاف" هي من دفعت تكاليف سفر بوراس إلى لندن وليست "الفيفا" وكل ما قاله سعدان كذب.

" إعتذرت من سعدان بعد علمي بعدم حصوله على "الفيزا"

وأكد زطشي أنه قام بالإعتذار من سعدان بعدما علم بعدم حصوله على التأشيرة بسبب خطأ إداري تتحمله "الفاف" بحيث قال:" قمت بالإعتذار من سعدان بعدما علمت بعدم حصوله على تأشيرة دخول بريطانيا، بسبب خطأ إداري من قبلنا، وعلى هامش الإجتماع المقبل للمكتب الفيدرالي سيتم مناقشة هذه القضية وأرسلنا لسعدان الدعوة ونأمل أن يحضر معنا ".

" سعدان لم يحضر سوى 6 إجتماعات للمكتب الفيدرالي "

كما أكد زطشي أن سعدان لم يحضر سوى 6 إجتماعات للمكتب الفيدرالي من أصل 12 إجتماع.

وواصل زطشي تهجمه على سعدان، بحيث قال:" سعدان تنقل عبر كل القنوات الجزائرية الخاصة والعمومية وكشف أسباب إستقالته وقضى وقت أطول في الإستديوهات أكثر من ما قدمه في الميدان من تعيينه كمدير فني ".

" عامر شفيق سيعمل مؤقتا كمدير فني قبل تعيين خليفة سعدان "

كما أكد رئيس "الفاف" أن رحيل سعدان لن يؤثر على عمل "الفاف" والمديرية الفنية وسيتم التعاقد مع مدير فني جديد، كما أكد زطشي أن بلماضي لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقضية سعدان، كما كشف أن عامر شفيق سيعمل بصفة مؤقتة في منصب مدير فني قبل تعيين مدير جديد خلفا لسعدان.

" حمار لا يمثل سوى نفسه ولهذا السبب زرت الوفاق في القاهرة "

وأكد زطشي أنه لن يرد على تصريحات رئيس وفاق سطيف حسان حمار الأخيرة، مؤكدا أن هذا الأخير لا يمثل سوى نفسه، والوفاق يمثل الجزائر ككل في المحافل الدولية، كما أكد أن تواجده بالقاهرة دفعه للتنقل لزيارة تشكيلة الوفاق قبل لقاء الأهلي.