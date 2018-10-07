هذه كلفة طرقات جامع الجزائر

كشف وزير الأشغال العمومية و النقل، عبد الغاني زعلان ، اليوم الأحد عن التكلفة الإجمالية لانجاز المنافذ المؤدية الى جامع الجزائر والمقدرة ب 10 منافذ إلى جانب الأشغال العمومية الملحقة بها 6 مليار دج(600 مليار سنتيم)

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة التفقد التي قام بها إلى الجامع رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، أن هذه المنافذ "تعد جد ضرورية لتسيير التدفقات بعد افتتاح المسجد وامتلاءه بالمصلين والزوار".

وقال زعلان أنه تم انجاز 10 منافذ إلى جانب 3 أنفاق تحت أرضية و3 جدران سند، إلى جانب انجاز حزام دائري حول المسجد يساعد على وصول المصلين والزوار وغيرهم سواء بالنسبة للمركبات أو المشاة.

وتم حاليا الانتهاء من انجاز 5 منافذ، فيما تعرف الأشغال في المنافذ

الخمسة(5) المتبقية مراحل متقدمة جدا من الانجاز، بحيث ستكون جاهزة مع افتتاح المسجد أمام العامة.

وتطلب انجاز هذه المنافذ القيام بعمليات نزع الملكية وتحويل خطوط الكهرباء والماء والغاز ومختلف العوائق الأخرى.