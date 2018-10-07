إكتشف جوهرة الساورة تاغيت في 21 صورة ساحرة

تاغيت، المدينة الواحة، الواقعة في منطقة الساورة جنوب غرب الجزائر، تعدّ من أهم المحطات السياحية في الصحراء.السياح يأتون من كل مكان خاصة في فصلي الشتاء والربيع.

تعتبر تاغيت جوهرة الساورة بجمالها وواحات نخيلها وتنوع طبيعتها، وكثبانها الرملية التي تتكأ عليها المدينة والممتدة على العرق الغربي الكبير، زيادة على امتدادها على الصحراء الصخرية “الحمادة” وواحة النخيل التي ترابض جنب واد على امتداد 18 كيلومترا، بقصورها الست الشامخة.

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Discover Algeria



Allaqta



