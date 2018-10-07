لست في إيطاليا ولا في الأرجنتين.. أنت في ديربي الجزائر

خيم التعادل السلبي على مباراة "الديربي" العاصمي التي جمعت فريقي مولودية الجزائرواتحاد العاصمة، على ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة ، لحساب الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى الجزائري.

ورغم الأداء الباهت مع غياب الأهداف

صنع الجمهور الجزائري صور رائعة

فإن جماهير الفريقين صنعت الحدث بالتيفو الذي تفنن الإلتراس والمشجعون من الجانبين في انجازه بطريقة عالمية تشبه أو تتجاوز ما نشاهده في أقوى الدربيات الأوروبية وفي أمريكا الجنوبية أين تنتشر حمى وجنون كرة القدم

فيديو من تصوير وتركيب Allaqta