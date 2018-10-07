سوناطراك ستنجز مشروعا ضخما بتركيا

كشف المدير العام لسونطراك عبد المؤمن ولد قدور عن إطلاق مشروع استثماري ضخم في تركيا قبل نهاية العام الجاري .

وقال ولد قدور في ندوة صحفية اليوم بان المشروع يتعلق انجاز وحدة لإنتاج البروبيلان بالشراكة مع متعامل أجنبي

و قال ولد قدور ان تركيا التي تستورد حاليا 2 مليون طن من المواد المكررة ستسفيد من صافي إنتاج هذه الوحدة

و ستحوز سوناطراك على حصة في المشروع تقدر بنسبة 30 بالمائة، وستقوم بتموين المصنع بـ 450 ألف طن من البروبان لمدة 10 سنوات.