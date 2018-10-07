ستتحول من تصدير المواد الخام الى الإستثمار في تكريرها داخل تركيا
سوناطراك ستنجز مشروعا ضخما بتركيا
كشف المدير العام لسونطراك عبد المؤمن ولد قدور عن إطلاق مشروع استثماري ضخم في تركيا قبل نهاية العام الجاري .
وقال ولد قدور في ندوة صحفية اليوم بان المشروع يتعلق انجاز وحدة لإنتاج البروبيلان بالشراكة مع متعامل أجنبي
و قال ولد قدور ان تركيا التي تستورد حاليا 2 مليون طن من المواد المكررة ستسفيد من صافي إنتاج هذه الوحدة
و ستحوز سوناطراك على حصة في المشروع تقدر بنسبة 30 بالمائة، وستقوم بتموين المصنع بـ 450 ألف طن من البروبان لمدة 10 سنوات.
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