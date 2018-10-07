الأطباء المقيمون يعودون للاحتجاج هذا الاثنين

تحضّر التنسيقية الجزائرية للأطباء المقيمين الجزائريين، للعودة إلى الاحتجاج من جديد تنديدا بعدم استجابة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، لمطلبهم المتعلق بتنظيم دورة استداركية لإمتحانات نهاية التخصص، وهو المطلب الذي لم تفصل فيه وزارة الطاهر حجار رغم انطلاق الموسم الدراسي الجديد على مستوى معاهد الطب. ودعا التنظيم في بيان له اليوم الاحد، الأطباء المقيمين عبر كل التراب إلى تجمّع وطني أمام مقر الوزارة يوم غد الاثنين في إطار حركة تصعيدية ضد الوزارة.

كما دعا نص البيان الى التكتل في تجمعات احتجاجية عبر كل معاهد الطب عبر كل التراب الوطني، وذلك يوم الثلاثاء 9 أكتوبر بداية من الساعة الـ11 صباحا.

ويأتي البيان تأكيدا على تمسّك الأطباء المقيمين بحقهم في الاستفادة من دورة استدراكية لامتحانات نهاية التخصص، و ذلك بعد ما شهدته الدورة العادية من ظروف خاصة اثرت على نتائج الامتحانات التي سجلت أضف نسبة نجاح مقارنة بالسنوات الماضية.