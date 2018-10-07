ولد قدور يرد على الصحفي عامر زين بعد أن إعترف انه وظف سوناطراك " بالمعريفة"

وصف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، ما يتداول عن كيفية الحصول على وظيفة في المؤسسة التي يراس مجلس إداراتها (سوناطراك) بانه " لايعدو ان يكون مجرد كلام اروقة ) متسائلا عن الرسالة التي يقدمها موظف لسونطراك حينما يصرح في في التلفزيون انه وظف بـ " المعريفة" .

و كان ولد قدور يشير بكلامه الى التصريحات التي أدلى بها الصحفي الرياضي عامر الزين الى إحدى القنوات الخاصة عندما إعترف أنه حصل على منصبه في قسم الإعلام و الإتصال بسونطراك بواسطة احد أقربائه الذي كان يتولى إدارة المجمع قبل فترة .

وأوضح ولد قدورفي ندوة صحفية اليوم بان “حكاية المعريفة في التوظيف موجودة في كل الشركات ولا يجب التركيز عليها”، مشيرا بان إدارة الشركة يهمها الإضافة التي يمكن أن تحققها للمجمع وليس ما يقال في أمور هامشية.

و رفض المسؤول الأول في سوناطراك الخوض الخوض في قضية التوظيف بالمحسوبة داخل الشركة، وقال بان ما يتردد بهذا الخصوص “حديث أروقة” لا يهم إدارة الشركة،