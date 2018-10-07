افتتاح حديقة “كاتب ياسين” بباريس

خصصت العاصمة الفرنسية باريس تكريما مميزا للكاتب الراحل كاتب ياسين حيث تم افتتاح حديقة في المقاطعة 13 بباريس تحمل اسمه تخليدا لذكرى رحيله بصفته أحد أبرز أدباء القرن العشرين.

حفل الافتتاح الذي حضره علاوة عن سفير الجزائر في فرنسا نخبة من الكتاب والمبدعين في عاصمة الجن والملائكة عرف أيضا حضور كل من رئيس مقاطعة باريس، جيروم كومي ونجل الكاتب الفنان أمازيغ كاتب وعدد من أفراد عائلته.

ويأتي افتتاح الحديقة التي تحمل اسم واحد من القامات الفكرية الكبيرة في الجزائر امتدادا للعمل الذي قامت به جمعية أمسلاي المناضلة من أجل تثمين الثقافة الجزائرية لا سيما الأمازيغية.

ويندرج تدشين حديقة كاتب ياسين في إطار يوم البحر المتوسط الذي بادرت به بلدية المقاطعة الـ13 لباريس التي سطرت برنامجا ثريا من النشاطات الثقافية حول المؤلف الجزائري من بينها الحفل الموسيقي الذي أحياه أمازيغ كاتب يوم الجمعة.

كما عرف الحدث أيضا تنظيم معرض حول كاتب ياسين وآخر حول المناظر الطبيعية في الجزائر وأخرى حول الحلي التقليدية لمنطقة القبائل.