زطشي: الفيفا ستمنحنا 1.5 مليون دولار”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الأحد، أن الفيفا ستقدم للجزائر دعم مالي بقيمة 1.5 مليون دولار.وأكد خير الدين زطشي، في ذات السياق، أن هذه الأموال التي ستستفيد منها الفاف، ستوجه لتمويل انجاز مراكز التكوين في الجزائر.

يذكر أن خير الدين زطشي، يتواجد بولاية تلمسان، لشرح أول مشروع للفاف، في إنجاز مركز تكوين لفائدة الفئات الشبانية بالولاية.