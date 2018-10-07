غولام سعيد بعودته للتدريبات الجماعية ويُقدّم وعدا لجمهور “نابولي”

عبر الجزائري “فوزي غولام” عن سعادته بعودته للتدريبات الجماعية مع فريقه “نابولي” مؤكدا أنه سيواصل العمل من أجل أن يصبح أفضل.

ونشر غولام عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “سعيد بعودتي للمجموعة وكلي حماس من أجل بذل جهد أكبر”.

ولا تزال جماهير “البارتينوبي” تنتظر عودة الجزائري الذي كان يعتبر أحد أفضل ظهير أيسر في الكالتشيو قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في ركبته، أبعدته عن الملاعب لمدة 11 شهر.

كما أن طريقة تعامل “أنشلوتي” مع “غولام” جعلته يظهر أقوى من ذي قبل في تدريبات فريقه، أين فضل “كارلو” عدم المغامرة بالنجم الجزائري.