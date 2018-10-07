صندوق الزكاة حقق مداخيل تجاوزت 1.4 مليار دينار سنة 2018

بلغت الحصيلة الرسمية لصندوق الزكاة في عام 1439 هجري الموافق لـ 2018 ميلادي 456ر1 مليار دج، حسب ما أعلن عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى.

وأوضح الوزير عبر صفحته في الفايسبوك أن هذه الحصيلة، هي “الأعلى التي يحققها صندوق الزكاة منذ إنشائه عام 2002، متجاوزا رقم السنة الماضية بما يقارب 5 ملايير سنتيم”، مضيفا أن هذه الحصيلة تعكس “الثقة المتزايدة التي بات يحظى بها لدى أهل الفضل ويعكس فعالية القائمين على المشروع وإخلاصهم”.

وحسب الأرقام المقدمة، فإن “صندوق زكاة ولاية قسنطينة، يتصدر قائمة حصائل زكاة الأموال هذه السنة بمبلغ 6ر72 مليون دج أمام ولايتي الجزائر وسطيف، بينما تتصدر ولاية أدرار حصائل زكاة الزروع والثمار بمبلغ يزيد عن 16 مليون دج وتتصدر سطيف حصائل زكاة الفطر بأزيد من 110 مليون دج.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الحصيلة قد تم “توزيعها كلية على العائلات المحتاجة على مدار السنة مع مساهمة رمزية في تغذية صندوق الزكاة المركزي الذي شارك هو الآخر في مبادرة محفظة اليتيم، وفِي التكفل بالمتضررين من فيضانات بئر الشهداء بولاية أم البواقي”.

يذكر أن وزارة الشؤون الدينية والاوقاف قد حددت نصاب زكاة النقود وعروض التجارة لهذا العام بخمسمائة وأثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار جزائري (500 .552 دج).

ويعتبر إخراج الزكاة واجبا على كل مال بلغ هذا النصاب ودار عليه الحول (العام) بمقدر5ر2 بالمائة أي ربع العشر، سواء أكان من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.

وأصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا المقدر وزنها ب85 غراما، مع العلم ان سعر الغرام من الذهب من عيار 18 قيراط لدى الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة (أجينور) حدد ب500 6 دج.

وقد وضعت الوزارة بين أيدي المزكين صندوق الزكاة برقم الحساب البريدي الوطني 10- 4780، والحسابات البريدية الولائية، داعية إياهم في نفس الوقت ليضعوا زكاتهم في حسابته البريدية.

وتصرف هذه الزكاة إلى مصارفها الواردة في قوله تعالى “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم”.

كما حددت الوزارة من جهة أخرى، زكاة الفطر عن شهر رمضان لسنة 2018 ب 120 دج، وقد قام أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبر الوطن بجمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان الماضي، وتم توزيعها على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة يومين قبل عيد الفطر المبارك.

وتجب زكاة الفطر “على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته”.