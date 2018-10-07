عدوى “البوشي” تنتقل إلى سونلغاز

تعيش المديرية العامة لسونلغاز حالة من الاستنفار بعد فتح تحقيقات من طرف مصالح الأمن وكذلك مصالح سونلغاز في المديرية ذاتها، عن إمكانية تورط إطارات بالمديرية العامة في منح امتيازات لتوصيل شبكات الكهرباء والغاز لصالح تعاونيات عقارية بمنطقة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، تعود ملكيتها إلى “كمال البوشي” المتابع في قضية أكثر من 701 كلغ من الكوكايين. وتشير المصادر نفسها إلى أن ستة إطارات شملهم التحقيق تحصلوا على علاوات وهدايا كثيرة من طرف “البوشي” نظير هذه الامتيازات.