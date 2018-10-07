أوروبيون في معرض تربية المواشي والعتاد الفلاحي بالجزائر

يستضيف المعرض الدولي لتربية المواشي والعتاد الفلاحي، ولأول مرة، متعاملين أوروبيين، وذلك في إطار البرنامج الترويجي للحوم الأبقار الأوروبية، وتعريف المهنيين والمستهلك الجزائري بنوعية لحوم الأبقار الأوروبية.

ويعرف المعرض المزمع افتتاحه في الفترة الممتدة ما بين 8 إلى 11 أكتوبر 2018 بقصر المعارض بالعاصمة، حضور “الشيف” المحترف في العديد من معارض الطبخ الوطنية والدولية، أمين مسيلي، والذي سيقدم على مدار ثلاثة أيام وصفات للحوم ألأوروبية، في جناح “تذوق الأفضل.. مع لحم البقر الأوروبي”.

وتعتبر مشاركة البرنامج الترويجي للحوم الأبقار الأوروبية في المعرض الدولي لتربية المواشي والعتاد الفلاحي، جزءا من الإستراتيجية الجديدة للترويج للحوم البقر الأوروبي في السوق الجزائرية والتي انطلقت في أفريل 2018، حيث ارتفعت صادرات لحوم البقر المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل متصاعد في السنوات الأخيرة، من 6060 طن في عام 2015 إلى 11035 طن في عام 2017، ليتم تسجيل حجم الصادرات بنسبة 20٪ بين عامي 2016 و2017.

ويشار، إلى أن البرامج الأوروبية هي مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي، تسعى بواسطة الأنشطة الاتصالية التي تقوم بها قصد تثمين أساليب الإنتاج الأوروبية السليمة، الصحية والمستدامة، وبالتالي تدعيم الأنشطة المسطرة في قطاعات الفلاحة والبيئة والحماية الصحية للمستهلكين.