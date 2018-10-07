تبسة: التحقيق في وفاة طفل في ظروف غامضة

كشف مصدر عليم للخبر، أن مصالح أمن دائرة الشريعة، 47 كم جنوب عاصمة الولاية تبسة، قد فتحت تحقيقا اليوم السبت في وفاة غامضة لطفل متمدرس في الصف الثاني متوسط بإكمالية الشهيد محمد زروق زرفاوي، عثر عليه جثة هامدة في مساحة خضراء بجانب خزان الماء الشروب بقلب مدينة الشريعة.

وتفيد معلومات من عين المكان أن الطفل المتوفي لم يظهر على جسده أي أعتداء عنيف أو أثار للضرب والجرح ، في أنتظار ما سيسفر عليه تقرير الطبيب الشرعي ونتائج تحديد الأسباب العلمية للوفاة ما إذاكنت فعل إجرامي أو وفاة طبيعية وحولت الجثة إلى المؤسسة الأستشفائية العمومية بالشريعة شبوكي محمد في أنتظار أستكمال إجراءات البحث والتحري.