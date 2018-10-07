أوروبا تتموقع في الجزائر

ارتفع مخزون الاستثمارات الأجنبية للدول الأوروبية في الجزائر إلى 900 مليار دينار خلال العشر سنوات الأخيرة، ما يجعلها تحتل صدارة ترتيب الدول بأكثر من 300 مشروع، تم تجسيد أغلبيتها في القطاع الصناعي.

تأتي هذه الأرقام متنافية مع خطابات المسؤولين الأوروبيين، حيث تبقى قيمتها محتشمة مقارنة بالأولوية التي تزعم أوروبا أنها توليها للجزائر، في إطار إستراتيجية استثماراتها الموجهة إلى إفريقيا، ما يؤكد أن الجزائر تبقى الوجهة المفضلة لأوروبا كسوق هامة لتسويق منتجاتها وبيعها، على حساب الاستثمارات التي تنهض بالصناعة والتجارة في الجزائر، رغم الامتيازات المقدمة لهذه الدول من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.

وتشير الأرقام التي كشفت عنها مصادر عليمة لـ "الخبر"، أن استثمارات الدول الأوروبية للفترة الممتدة بين 2007 و2017، قد بلغت ما قيمته 966 مليار دينار، خصصت لتجسيد 377 مشروع، ما يمثل نسبة 53 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المنجزة بالجزائر خلال الفترة نفسها، و46 بالمائة من قيمتها. وسمحت هذه المشاريع، حسب المعطيات نفسها، بخلق 61068 منصب عمل جديد، حيث تبقى فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا تحوز على حصة الأسد في هذه المشاريع، لاسيما في القطاع الصناعي والطاقوي.

من جهتها، أصبحت الدول العربية تزاحم الدول الأوروبية في حصة استثماراتها في الجزائر، فقد احتلت المرتبة الثانية مباشرة بعد دول الاتحاد الأوروبي باستثمار 906 مليار دينار خلال العشر سنوات الأخيرة، أي في الفترة الممتدة بين 2007 و2017، ما يمثل 27 بالمائة من العدد الإجمالي للاستثمارات و43 بالمائة من قيمتها.

أما بالنسبة للدول الأسيوية، وفي مقدمتها الصين، فإن الأرقام تشير إلى أن استثماراتها في الجزائر ضعيفة، رغم احتلالها المرتبة الثالثة من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية التي بلغت خلال الفترة نفسها 154 مليار دينار، سمحت بتجسيد 106 مشروع، ما يمثل 15 بالمائة فقط من العدد الإجمالي للاستثمارات، و7 بالمائة من قيمة الاستثمارات الإجمالية بين 2007 و2017.

وتذيلت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستثمرة في الجزائر، بتخصيص 15 مليار دينار فقط، وجهت لانجاز 14 مشروعا، متبوعة بالدول الإفريقية التي أحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات انجازها لمشروعين فقط بما قيمته 36 مليار دينار، وهو ما يمثل 0,28 بالمائة من قيمة الاستثمارات، و2 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات.

أما الشركات المتعددة الجنسيات، فاستثمرت خلال الفترة نفسها، أي في العشر سنوات الأخيرة، ما قيمته 36 مليار دينار، من خلال تجسيد 26 مشروعا. وبلغت قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية المصرح بها في الجزائر خلال العشر سنوات الأخيرة ما قيمته 2112 مليار دينار، وجهت لانجاز 715 مشروع.

للتذكير، فإن جنوب إفريقيا لا تزال تمثل أهم دولة إفريقية مستقبلة للاستثمارات الأوروبية، متبوعة بكل من مصر ثم أنغولا ونيجيريا، مع أنها تبقى لا تمثل سوى 4,2 بالمائة من مجموع المخزون الذي يمتلكه الاتحاد الأوروبي مع باقي دول العالم.