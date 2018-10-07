لماذا يستمر احتياطي النقد الأجنبي للجزائر في التآكل بشكل سريع ؟

انخفض احتياطي الصرف للجزائر الى 61ر88 مليار دولار الى نهاية جوان 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار الى نهاية ديسمبر 2017، وبالتالي تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة بما يقارب 9 مليار دولار خلال ستة (6)ستة اشهر.

هذه الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر السبت، تؤكد أن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط منذ نهاية العام الماضي لم يمنع احتياطياتنا المالية من الاستمرار في التآكل بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن يستمر التآكل في الأشهر المقبلة ، مما يخفضها إلى ما يزيد قليلا عن 80 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.

هذه الوضعية تجعل المتتبعين يطرحون التساؤل، لماذا هذا المستوى من العجز بالرغم من ارتفاع سعر برميل النفط بشكل ملحوظ؟

السبب الأول يرجع إلى العجز التجاري الكبير على الرغم من أنه قد انخفض إلى النصف في عام واحد، وفقا لأرقام بنك الجزائر، حيث بلغ العجز التجاري 3.6 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية، وهو رقم مرتفع كثيرا من ذاك الذي قدمته الجمارك الجزائرية بقيمة 2.9 مليار دولار لنفس الفترة، فرق يرجع أساسا إلى المراجعة التصاعدية لقيمة الواردات، حيث يرجع سبب هذا الاختلاف بين المؤسستين الى كون بنك الجزائر يأخذ بعين الاعتبار جميع الواردات في حين الجمارك لا تأخذ بعين الاعتبار واردات المعدات الخاصة بالدفاع الوطني.

وفي الواقع، فإن المبادلات التجارية الخاصة بالبضائع ليست الوحيدة المسؤولة عن هذه الوضعية، وليست الأولى المسؤولة عن عجزنا الخارجي، حيث نجد أن تبادل الخدمات أيضا لها دور كبير.

وتتكون فئة “الخدمات باستثناء دخل العوامل” بشكل رئيسي من الخدمات التقنية التي يقدمها الأجانب في الجزائر (البناء، الأشغال العامة، إلخ) وكذا التي تقدمها الجزائر في الخارجي والنقل الذي توفره شركات النقل الأجنبية للبضائع المستوردة من قبل الجزائر (ملاك السفن ...) والتأمين الدولي.

أما بالنسبة إلى فئة “الخدمات باستثناء دخل العوامل”، فقد تقلص العجز إلى 3،8 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقابل عجز قدره 4،35 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 (-13بالمائة )، وفقًا لنفس المصدر.

وأظهر هذا البند من ميزان المدفوعات، أنه في 6 أشهر سجل عجزا قدره 5.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبقى لعام 2010 بأكمله أكثر من 10 مليارات دولار ، ليصل بذلك العجز المتوقع في الحساب الجاري إلى أكثر من 16 مليار دولار.

وقد أظهرت الأرقام الخاصة بالخدمات في من ميزان المدفوعات في 6 أشهر عجزا قدره 5.6 مليار دولار والتي لم يتم تخفيضها في عام واحد. ومن المتوقع أن يصل مع نهاية 2018 إلى أكثر من 10 مليارات دولار ، ليصل بذلك العجز المتوقع في الحساب الجاري إلى أكثر من 16 مليار دولار.

وتتعلق الأخبار السيئة الأخرى باحتياطياتنا من العمة الصعبة، فمع مجموع كل هذه التدفقات الخارجة والداخلة للعملة الأجنبية، سجل الرصيد الكلي لميزان المدفوعات (الحساب الجاري من ميزان المدفوعات + حساب رأس المال والمعاملات المالية) عجزا بقيمة 7،93 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 مقابل عجز قدره 11،06 مليار دولار في نفس السداسي من عام 2017.