“أندرلخت” يريد استعادة هني !

كشفت المصادر الصحفية البلجيكية، أن نادي “أندرلخت” يُفكر جديا في إعادة سفيان هني لاعب “سبارتاك موسكو” إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

وأكد ذات المصادر، أن النادي البلجيكي مستعد لدفع 8 ملايين أورو للفريق الروسي للتخلي عن النجم الجزائري، في ظل حاجة الفريق للاعب هجومي.

يذكر أن “هني” كان يلعب في صفوف “اندرلخت” قبل أن يقرر اللعب في الدوري الروسي، غير أن الأمور لم تسر مثلما أراد.

وكان الجزائري قد صرح لصديقه “أدريان تريبال” أنه يريد العودة لأندرلخت واللعب مجددا معا.