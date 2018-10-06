الإطاحة بشبكة تهريب النحاس بميناء الجزائر

أطاحت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني ببئر مراد رايس بشبكة دولية تحترف تهريب مادة النحاس عبر ميناء الجزائر، وتم توقيف 12 شخصا و حجز ما يربو عن 64 ألف كلغ من هذه المادة، حسبما جاء اليوم السبت في بيان لخلية الاتصال و العلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر.

وأوضح البيان أنه بعد استغلال معلومات مؤكدة تحصلت عليها فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، تمت الإطاحة بشبكة دولية مكونة من 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 50 سنة، تمتهن تهريب النفايات النحاسية خارج التراب الوطني عبر ميناء الجزائر إلى دولة أوروبية.

وإلى جانب توقيف المتورطين في القضية، تم حجز كمية معتبرة قدرت بـ 63970 كلغ من مادة النحاس، منها 60480 كلغ من النفايات النحاسية كانت مملوءة في حاويات ومموهة بالنفايات البلاستيكية و منها 3490 كلغ ضبطت أثناء التفتيش بمستودع المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة.

وأكد البيان أنه بعد القيام بالتحريات و الأبحاث و تنشيط عنصر الاستعلام في قضية الحال، توصل محققو الدرك الوطني إلى اكتشاف أمر الشبكة الإجرامية المحترفة التي "تحترف التهريب الدولي لمواد ممنوعة من التصدير"، و تم إلقاء القبض على شخصين وهما (ش.ن) و (ل.م) اللذين "خططا لهذه العملية المنظمة بدقة عن طريق أنشاء شركة صورية منظمة على شكل هرمي من أجل تمويه النشاط غير الشرعي بنشاط مرخص وهو تصدير بقايا البلاستيك".

و أردف المصدر أن الشبكة الإجرامية استطاعت أن "تجمع" بين المداخيل الشرعية من العملة الصعبة و كذا المداخيل غير الشرعية التي لم يصرح بها وهذا ما تم كشفه خلال تحريات التحقيق".

من جهة أخرى، كشفت التحريات المعمقة ملابسات القضية التي كانت تتم "عبر حاويات معبئة بالنفايات النحاسية مموهة بأكياس البلاستيك حتى لا تثير أي شبهة و بالتالي الإفلات من عملية التفتيش و المراقبة".

يذكر أنه تمت إحالة المتورطين في قضية الحال وتقديمهم إلى وكيل الجمهورية بتهمة تكوين جمعية أشرار تمتهن التهريب الدولي لمواد ممنوعة من التصدير أين تم إيداع 9 منهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية.