الجزائر: الرئاسيات، إستمرار بوتفليقة، حل البرلمان وتغيرات الجيش.. أويحيى يتحدث عن كل شيئ

نفى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وجُود مخطط لحل البرلمان وتأجيل الإنتخابات الرئاسية القادمة،

في خضم الصراع الدائر داخل البرلمان، في حين دافع عن أحقية بوتفليقة في الاستمرارية وهوّن من تغيرات قادة الجيش وردّ على خصومه الراغبين في مغادرته قصر الحكومة في أقرب الآجال.

إستقالة بوحجة

خرج أحمد أويحيى اليوم السبت 6 أكتوبر 2018 عن صمته، متطرقًا للعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، أبّرزها الأزمة التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني، حيث ساند بشكل ضمني مطالب نواب الأغلبية برحيل السعيد بوحجة من منصبه بقوله :” ننتظر من رئيس المجلس الشعبي الوطني تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية” معبرًا عن أمله في أن “يحفظ بوحجة صورته الإيجابية كمجاهد ومناضل في حزب جبهة التحرير الوطني” وفق تعبيره.

وفي موقف آخر مؤيد لرحيل بوحجة من منصبه كشف أويحيى :” 100 نائب من الأرندي وقعوا على عريضة إستقالة بوحجة، معتبرًا أن الأزمة الحاصلة بين رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة ونواب الموالاة قضية داخلية في البرلمان.

“السي أحمد” نفى أن تكون رئاسة الجمهورية وراء تحركات النواب كما تم الترويج له مشددًا “ما حدث في البرلمان شكل داخلي يخص التسيير فقط ولا يوجد أي مكالمات هاتفية أو إيعاز من الرئاسة”، مؤكدًا أن ما وصفه البعض بلجوء الرئيس للخيار الثاني بحل البرلمان لمواجهة هذا الانسداد غير مطروح تمامًا.

وتابع أويحيى أن هذه الأزمة لن تؤثر على قانون المالية 2019، باعتبار أن الدستور يسمح للرئيس بتمريره دون مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه خصوصًا وأنه تميّز بالزيادة في التحويلات الاجتماعية وغياب ضرائب وزيادات.

إستمرار بوتفليقة في الحكم وتأجيل الرئاسيات

وسُئل الوزير الأول عن إمكانية تأجيل الرئاسيات القادمة كأحد الفرضيات لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية ليجيب :” عندما تضاءل الإنتاج السينمائي بدأت الروايات تُحاك.. الإنتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها المقرر شهر أفريل 2019 ..لكن التاريخ الذي ستقام فيه لم يُحدد بعد”.

إلى ذلك استغل أويحيى الفرصة لتجديد دعواته للرئيس بوتفليقة للاستمرار في الحكم من أجل الجزائر، مؤكدًا ” نحن متيقنون أن الوصول إلى المزيد من التقدم الوطني يتطلب استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مهمّته”.

وأقر الوزير الأول بوجود معارضة لترشح الرئيس لعهدة خامسة فقال :” صحيح أن البعض يختلف معنا على أساس التداول الديمقراطي في الوقت الذي نرافع فيه نحن بأمثلة دول نجحت في إقلاعها الاقتصادي والاجتماعي في آسيا وأمريكا الجنوبية عقودا قبل اليوم. نجاحات عاد دائما الفضل فيها إلى الاستمرارية في النهج والقيادة”.

ودافع المسؤول الحزبي، عن إنجازات الرئيس بوتفليقة الذي تم بفضله أصبحت الجزائر ورشة هائلة خلال العشريتين الأخيرتين بحيث سلّمت قرابة 4 ملايين سكن ويوجد اليوم أزيد من ربع الشعب الجزائري أي 11 مليون نسمة في المدارس ومراكز التكوين المهني و الجامعات” يقول أويحيى.

وفي نفس السياق، يضيف المتحدث:” عرف المستوى المعيشي لشعبنا تحسنا ملموسا كما يدل على ذلك ملايين من أبناء بلادنا الذين يقضون عطلهم في الخارج و كذا ملايين السيارات التي تم اقتنائها منذ بداية هذه العشرية”.

شهداء أحداث أكتوبر ضحية صراع الأجنحة

وعاد الوزير الأول للذكرى الـ 30 لأحداث 5 أكتوبر 1988، بتأكيده أن “الشباب الجزائري الذي سقط كان ضحية مناورة سياسية، نتيجة أزمة داخل النظام أراد من خلالها جناح تكسير جناح آخر ما أدى ببلادنا نحو الفوضى وبعدها عدم الاستقرار وثم الإرهاب الهمجي”.

ووصف أحداث أكتوبر 1988 بغير العفوية، نافيًا اعتبارها انطلاقة للمسار الديمقراطي في الجزائر، بعد أن أدت إلى دخول البلاد في عشرية سوداء.

أربع تحديات تواجه الجزائر

وعدّد أويحيى أربع تحديات تواجه الجزائر أولها ضرورة التغلب على الفوضى التي تولدت عن أحداث أكتوبر 88 وما رافقها من فقدان الحسّ المدني وتنكر لسلطان القانون ومحاولة فرض قرار الشارع، والعنف الذي يعتبر من مخلّفات الإرهاب ومعه الاعتداء وحتى الجريمة.

ويتعلق التحدي الثاني بانتصار البلاد على الديماغوجية والشعوبية بالإضافة إلى تحدي الحفاظ على استقرار الجزائر، في ظل بروز الطموحات والمناورات التي تعود – حسبه- عشية كل موعد سياسي هام. أما التحدي الرابع القائم أمامنا- يقول أويحيى- الحفاظ على أمن وسلامة بلادنا.

تغيرات الجيش وإحتجاجات المتقاعدين

من جهته، وصف أمين الأرندي، تغيرات قادة الجيش بـ”العادية” جاءت بمراسيم رئاسية موقعة من طرف وزير الدفاع الوطني، وليس لها أي علاقة بما يُثار حول علاقتها بما بات يعرف شعبيًا بقضية ” كمال البوشي” أو غيرها.

وأشار ” الجيش يقوم بدوره الدستور في حماية وتأمين الحدود” مستندًا بزيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحيتين العسكريتين الثالثة والرابعة مؤخرًا.

وعن الأسباب التي تقف وراء رفض السلطات العليا في معالجة ملف متقاعدي الجيش أجاب أويحيى :” تقوم وزارة الدفاع كل سنة بدراسة جميع ملفات متقاعدي الجيش، وأثبتت الإحصائيات أن هناك من هم مشطوبون في قوائم العسكر وليس لهم حق، وهناك من هم معطوبون ولهم الحق في المطالبة بحقوقهم”.

وربط أويحيى بين الإنتخابات الرئاسية القادمة والإحتجاجات التي شنها متقاعدي الجيش متسائلا:” لماذا تعود الإعتصامات على مقربة كل موعد سياسي؟!.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إنه لا يدافع على السلطة، لأن لها نقائص، حيث كشف :” أنا أقوم بدوري كرئيس للجهاز التنفيذي ولا أرى عيبًا في حال قرر الرئيس بوتفليقة التخلي عن خدماتي في التعديل الحكومي القادم الذي تقيم فيه بعض الجهات الوعدات وتشعل الشموع لرحيلي”.