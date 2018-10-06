توقيف 26 حراڤا بينهم 6 نساء وطفلان بوهران

لا يزال مسلسل مكافحة الهجرة غير الشرعية مستمرا في سواحل الغرب الجزائري، التي تحفل بأرقام مذهلة يوميا حول مراكب الصيد التي تبحر سرا وتتعثر في عرض البحر، حيث تم القبض ليلة الخميس إلى الجمعة، على ثلاثة مهربين تتراوح أعمارهم بين 28 و 35 عاما، كانوا يستعدون لتدبير عملية تسفير 26 مرشحا للهجرة غير النظامية بينهم 6 نساء و3 قصر، نحو سواحل ألميريا الإسبانية.

وحسب المعطيات الأمنية التي استقتها “البلاد”، فإن عملية توقيف الحراڤة قادتها فرقة تابعة لدرك ارزيو مختصة في مكافحة عمليات الإبحار السري، على إثر عمل استعلاماتي دقيق، أفاد بمحاولة هروب جماعي لمجموعة من الشبان المنحدرين من ولايات وهران، مستغانم، الشلف وغليزان، بينهم 6 نساء وقصر يقيمون بحي “بيتي “ الشعبي بمدينة وهران، الذي يوصف بحاضنة رئيسية لعشرات المرشحين للهجرة السرية.

وكان الحراڤة يستعدون لركوب زورق مطاطي طوله 10 أمتار مزودين بكامل معدات الهجرة غير الشرعية، حيث تم حجز كمية قوامها 190 لتر من الوقود وسترات نجدة ومبالغ مالية كانت بحوزة المهاجرين الموقوفين. فيما نجحت مصالح الدرك في مداهمة مستودع سري قرب شاطئ كريستل وأفضى البحث الأمني إلى استرجاع قارب صيد ومحركين من نوع “ياماها”.

وبينت التحقيقات أن المهربين الذين يقيمون بمدينة تليلات شرق وهران، كانوا محل بحث أمني واسع لورود أسمائهم على مستوى محاكم وهران وبالتحديد محكمة عين الترك، وأبرزت الأبحاث أن المحاولة التي أحبطتها مصالح الدرك، كانت منظمة بمبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم للفرد الواحد، بمجموع 260 مليون سنتيم كان من المتوقع أن تحصدها مجموعة المهربين من المهاجرين غير النظاميين، بينهم نساء تتراوح أعمارهن بين 25 و 31 عاما، إحداهن امرأة مطلقة تشتغل “منظفة” في مؤسسة تربوية، كانت مرفقة بابنها البالغ 11 سنة.

ولم تستبعد المصالح الأمنية أن يكون هؤلاء المهربين الموقوفين، وراء المحاولة الفاشلة لـ 12 حراقا بينهم امرأتان وقاصر تم اعتراض رحلتهم على بعد 10 أميال بحرية شمال كريستل بعد عطل أصاب قاربهم، وهو ما رفع عدد الموقوفين في أقل من 72 ساعة في سواحل وهران، إلى 84 حراقا بينهم 12 امرأة و9 قصر، كانوا في رحلات منفصلة من شواطئ بومو بلاج، بوسفر، عين فرانين، كريستل ورأس فالكون صوب الضفة الأخرى من المتوسط . يشار إلى أن المجموعة الإقليمية لدرك وهران، أجهضت خلال شهر سبتمبر، 5 محاولات لحراقة كانوا يتأهبون لركوب زوارق مطاطية من نقاط بحرية متفرقة، ونجحت في توقيف 25 رعية افريقية من جنسيات كامرونية، سيراليونية وتشادية فروا من مركز تجميع الأفارقة ببلدية بئر الجير، لتجريب حظهم في الهجرة غير الشرعية نحو القارة العجوز، كما أوقفت وحدات حرس السواحل، 14 شخصا صبوا أجسادهم بالبنزين على بعد 4 أميال بحرية شمال عين الترك، محاولة لثني قوات خفر السواحل عن مطاردتهم في عرض البحر.