أويحيى يتوعد فرنسا : سنرد بالمثل في حال مواصلة فرض قيود على حركة الجزائريين

تحدث الوزير الاول أحمد اويحيى لأول مرة عن القيود الفرنسية المفروضة على الموطنين الجزائريين في مجال التأشيرات متوعدا السلطات الفرنسية بالرد في حالة إستمرار الحال على ما هو عليه ليكون أول مسؤول حكومي يتطرق لهذه المسالة التي اثارت جدلا و إضطرت السفارة الفرنسية لنفيها مرة و الإعلان عن إجراءات جديدة مرة اخرى.

ورغم رفض اويحيى وضع قضية التاشيرات في سياق ازمة صامتة بين البلدين إلا انه أنه شدد بأن التصرف الفرنسي إن تواصل سيتم الرد عليه من مبدا دأبت السياسة الخارجية للجزائر على تنفيذه و هو المعاملة بالمثل للعلاقات بين البلدين، مؤكدا ان العلاقات بين البلدين "ليست علاقات هدايا بل الجزائر تسير مصالحها وهو الامر كذلك بالنسبة لفرنسا". .

وقال أويحيى, في ندوة صحفية, على هامش ندوة وطنية للمرأة, أنه "ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية وانما هناك قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل", مشيرا الى أن الطرف الفرنسي "تصرف معنا بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة, وتعاملنا معهم بالمثل, ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات واذا استمر ذلك سنتعامل معهم بالمثل".

و لا حظ العديد من الجزائريين الذين يرغبون في السفر الى فرنسا لأغراض السياحة، الدراسة و حتى العلاج صعوبة في الحصول على التأشيرات حيث يدرج الموقع الإلكتروني المخصص لذلك مواعيد على بعد أشهر عديدة، فيما يعد عرقلة غير مباشرة لحركة التنقل بين البلدين و هو ما لا يتفق مع مضمون اتفاقية 68 للهجرة التي وقعت مع الحكومة الفرنسية، وتتصل بتنقل وإقامة الرعايا الجزائريين في فرنسا.

كما قلصت السلطات الفرنسية بشكل كبير من مدة صلاحية التأشيرات الممنوحة، حتى عندما يتعلق الأمر برجال الأعمال و المسؤولين و الصحفيين و الأطباء وغيرهم.

ومن الراجح ان تتخذ السلطات الجزائرية خطوتها القادمة ردا على الإجراءات الفرنسية التي تواصل السفارة الفرنسية بالجزائر التنكر لها بعد الإجتماع الرفيع المستوى المنتظر الشهر الحالي .

و قال اويحيى في ان "لجنة خبراء البلدين إنعقدت الأسبوع الفارط " في حين "سيقعد لقاء ثنائي بين الوزراء نهاية شهر اكتوبر, ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين برئاسة الوزيرين الاولين بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر القادم" .