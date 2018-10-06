بالصور.. افتتاح حديقة بإسم الكاتب الجزائري كاتب ياسين في باريس

تم اليوم افتتاح “حديقة كتاب ياسين”، بالعاصمة الفرنسية باريس تكريما للشاعر والكاتب المسرحي الجزائري.

وشارك في افتتاح الحديقة السفير الجزائري في باريس عبد القادر مسدوة الذي نشر على صفحته الرسمية في تويتر صورا للحديقة.

الحديقة تقع في الحي الثالث عشر من بلدية باريس، حيث حضر ايضا حفل الافتتاح رئيس بلدية باريس جيرومي كوتمي.

كما صاحب الافتتاح الرسمي للحديقة معرض لصور الفقيد ومعرضا للكتب الكاتب.

بالإضافة الى معرض للملابس التقليدية وعروض موسيقية جزائرية.