“أحمد باي” لم يتوقف.. الفريق الإيراني لم يغادر.. تصوير المعارك السبت القادم

فنّدت المنتجة سميرة حاج جيلاني إشاعات توقف تصوير الفيلم التاريخي “أحمد باي”، وقالت أنّ الفيلم مستمر ولن يتوقف والعمل جار، وسيشرع في تصوير الجزء الأصعب المتعلق بالمعارك الأسبوع القادم.

وفي تصريح لـ”الشروق”، كذّبت حاج جيلاني ما نشر على “الفيسبوك” حول توقف تصوير فيلم “أحمد باي” لكاتبه رابح ظريف ومغادرة الطاقم الإيراني موقع التصوير.

وقالت جيلاني منتجة فيلم “أحمد باي” للمخرج الإيراني جمال شورجة أنّ ما يشاع عن توقف التصوير كذب وافتراءات غرضها ضرب العمل وتوقيفه.

وحول الفيلم، أكدّت المتحدثة أنّ طاقم التصوير دخل مرحلة مهمة وتتعلق بتصوير المعارك التي يشرف عليها خبير المعارك الأستاذ فتحي مخرج معارك مسلسل “عمر بن الخطاب”.

وعلّقت بالقول إنّ هذا الجزء من التصوير هو الأصعب في الفيلم.

وأشارت إلى أنّ الطاقم التقني الإيراني ما زال في الجزائر بقيادة المخرج جمال شورجا الذي سيشرف على تصوير المعارك.

وحسب المنتجة سيشرع في تصوير المعارك السبت المقبل حالما تنتهي من الترتيبات والتنسيق مع عناصر الأمن.

وكانت أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفيسبوك” تقول إنّ فيلم “احمد باي” تم توقيف تصويره والطاقم الإيراني قد غادر الجزائر.

يشار أنّ هذا الفيلم المنتج في إطار شراكة جزائرية-إيرانية هو أول تجربة سينمائية مشتركة بين البلدين، وقد أثار الكثير من اللغط والجدل بعد انطلاق تصويره في بداية أوت الماضي بالمدينة السينمائية بالعاشور بالعاصمة، بسبب مشاركة الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو المتهم في قصية أخلاقية في فرنسا.