السماح للبالغين أكثر من 23 سنة بالمشاركة في مسابقات الشرطة.. بشروط

يستفيد منها من أدّوا الخدمة الوطنية والمتكفّلون بالأطفالأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إمكانية تخفيض السن القانونية في حالات محصورة برسم المسابقة الخارجية لتوظيف أعوان الشرطة بعنوان سنة 2018، وذلك في حالة أداء واجب الخدمة الوطنية، حيث سيستفيد المترشح من تخفيض استثنائي بسنة واحدة، ونفس التخفيض على كل مترشح يوجد قاصر تحت كفالته.أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنه في حال تجاوز المترشحين المشاركين للسن القانونية المطلوبة التي تتراوح بين 19 و23 سنة، يمكن السماح للمترشحين الأكبر سنا المشاركة في المسابقة، وذلك وفقا القوانين سارية المفعول المعمول بها في هذا الشأن، والتي تنص على إمكانية تخفيض السن في حالات أداء واجب الخدمة الوطنية.

حيث يستفيد المترشح من تخفيض استثنائي للسن بفترة مساوية لمدة الخدمة الوطنية، كما يتعلق الأمر بتخفيض سنة واحدة عن كل طفل قاصر تحت كفالته، وذلك بتقديم شهادة عائلية للحالة المدنية فيما يخص الأولاد الشرعيين للمعني، أو شهادة كفالة مسلّمة من قطاع العدالة بالنسبة للأطفال المتكفل بهم من غير أولاده، على أن لا تتعدى مدة التخفيض 5 سنوات.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت عن افتتاح المسابقة الخارجية لتوظيف أعوان الشرطة ذكور وإناث للسنة المالية الجارية، حيث انطلقت عملية إيداع الملفات على مستوى مراكز الشرطة في الثالث من الشهر الجاري، وتستمر إلى غاية 23 من الشهر نفس الشهر.

وجاء فتح المسابقة في إطار تطبيق مخطط التوظيف للسنة المالية الجارية، حيث سيتم بداية من اليوم إيداع ملفات الترشح لمسابقة التوظيف والتكوين الخاصة برتبة أعوان الشرطة ذكور وإناث الحاصلين على مستوى الثالثة ثانوي كاملة على مستوى مكاتب التكوين التابعة لأمن الولايات وأمن الدوائر المنتشرة عبر كامل التراب الوطني.

واشترطت المديرية العامة للأمن الوطني أن يكون المترشح قد بلغ 19 سنة على الأقل عند تاريخ إجراء المسابقة و23 سنة على الأكثر، مع التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية وبكامل الحقوق المدنية، وحيازة مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة.

وضرورة أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية أي ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني، بالإضافة إلى وثيقة تثبت الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية أو شهادة الإعفاء لأسباب غير طبية.

إضافة الى أن يكون طول المترشح أكثر من1.70 متر للذكور، و1.66 للإناث، إضافة إلى قدرة بصرية مجموعها يساوي 15 من 20.