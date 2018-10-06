أويحيى: “عندنا حلزون من نار على حدودنا.. وجيرانا من الغرب ربي يهديهم”

كشف الامين العام لجزب التجمع الديمقراطي أحمد أويحيى، أن حدود الجزائر من نار ويحيط بها حلزون ناري، مؤكدا أن داخل البلاد الأمور هادئة.وقال أويحيى اليوم السبت من زرالدة، خلال اجتماعه بمناضلات الأرندي، أن الأمور داخل الجزائر “الحمد لله” هادئة وهذا بفضل رشاد الشعب وخيار البلاد، وتم القضاء على الإرهاب.

وأضاف قائلا: “عندنا حلزون من نار على مدار 7000 كليمتر.. الغرب عندنا جار إن شاء يهديهم ربي”.

وتابع: “هناك بلد مجاور مستعمر.. وبلد آخر شاسع وهو موريتانيا لكن هو في خطر ونحن أيضا، بالإضافة إلى مالي الذي كان ملجأ الثورة الجزائرية واليوم ندعو الله”.

واردف: “ليبيا التي كانت سند للثورة الجزائرية رانا نطلبو ربي تبقى ليبيا، الأشقاء في تونس رانا نتظافر معهم”.