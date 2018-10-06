أويحيى: نجدد دعوة بوتفليقة للاستمرار في الحكم .. ولا تأجيل للرئاسيات

قال الوزير الأول أحمد أويحيى، بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت 06 أكتوبر، أنه يجدد دعوته رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في مهمته الرئاسية.

وأضاف قائلا: "لدينا مذهب فضيلة الاستمرارية .. البرازيل 30 سنة استمرارية و الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة .. كلها قضت سنوات استمرارية لتحقيق التنمية، نريد أن نكون دولة emergent "

وأشار إلى أنه يجدد دعوة الرئيس بوتفليقة "للاستمرار في التضحية و الجهد لقيادة البلاد" .."نناشد الرئيس بوتفليقة للاستمرارية من أجل جزائر تتقدم ومن أجل جزائر سيدة وكبيرة في العالم ومن أجل جزائر الشهداء"

وردا على سؤال صحفي بخصوص معنى الاستمرارية التي يتم دعوة الرئيس بوتفليقة لها، قال أويحيى أن الأمر بسيط جدا "نحن الآن على مشارف نهاية العهدة الرابعة، وندعو الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة والاستمرار في الحكم"

الرئاسيات في أفريل 2019

نفى أويحيى القراءات التي قدمها بعض المحللين و السياسيين مؤخرا بخصوص الأزمة الحاصلة في البرلمان، وقال أن "على أصحاب التحليل القاضي بوجود نية لحل البرلمان و اجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات أن يكفوا عن مغالطة الرأي العام".

وتابع قائلا: "الرئاسيات ستكون في شهر افريل 2019"