حداد يدعو إلى فتح جميع القطاعات أمام الخواص للاستثمار فيها بدون شروط

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الدولة الجزائرية إلى فتح جميع القطاعات أمام الخواص للاستثمار فيها وبدون شروط باستثناء قطاع الصناعات العسكرية، معتبرا ذلك إشارة قوية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، حول تفتح الاقتصاد الوطني

وأضاف رئيس "الأفسيو" خلال نشاط للمنتدى اليوم بالعاصمة أن "هذا القرار سيشكل لا محال رسالة واضحة ومؤشرا غير قابل للتشكيك على تحسن مناخ الاستثمار، والذي يعد شرطا ضروريا لتقوية جاذبية الجزائر كوجهة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي".

وأشار علي حداد أنه بفضل السياسة الرشيدة التي رسمها وقادها فخامة ر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عرفت الساحة الاقتصادية بروز مؤسسات خاصة رائدة في مجال نشاطها وناضجة اقتصاديا".

وأكد حداد أن "الرهان الرئيسي لبلادنا في الوقت الراهن، يتمثل في إنجاح تحدّي تنويع الاقتصاد الوطني وإدراجه ضمن اقتصاديات الغد، اقتصاديات ما بعد البترول.

وأضاف ان "رهان تنويع الاقتصاد الوطني، يجب أن يستهدف تقليص اللجوء المكثف للاستيراد، استكشاف واقتحام أسواق جديدة من أجل التصدير وتشجيع الاستثمار الوطني المنتج. فعلاوة على تعبئة الفواعل والوسائل، يتطلب هذا المنظور إصلاحات جريئة وتفتح اقتصادي أكثر حزما".