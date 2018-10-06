أويحي بخصوص تصريحات باجولي: “القافلة تسير والكلاب تنبح”

نفى الوزير الاول أحمد أويحي وجود توتر في العلاقات على إثر التصريحات المسيئة للجزائر والرئيس بوتفليقة من قبل السفير الفرنسي السابق بالجزائر برنارد باجولي.

وأكد أويحي اليوم خلال ندوة صحفية عقدها عقب إشرافه على مراسم افتتاح الندوة الوطنية لمناضلات الأرندي بزرالدة، أن "فرنسا تعي جيدا مبدأ المعاملة بالمثل الذي تطبقه الجزائر"، مذكرا "بحادثة سحب الجزائر لقوات الآمن من أمام السفارة الفرنسية بالجزائر، وهذا بعد إقدام باريس على سحب التغطية الأمنية على السفارة الجزائرية بفرنسا".

ووصف أويحيى باجولي بأنه كان بمثابة "حادث سيء في تاريخ العلاقات مع فرنسا"

Bajolet, un accident d’histoire dans les relations algéro-françaises

كما أشار أويحيى إلى أن التصريحات التي أدلى بها باجولي ينطبق عليها المثل القائل: "القافلة تسير والكلاب تنبح."