بالنسبة لأويحيى ..أحداث أكتوبر 1988 لم تكن عفوية

اعتبر أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت 6 أكتوبر، أن شهداء أحداث أكتوبر 1988 كانوا ضحايا “مناورة سياسية” أغرقت الجزائر في الفوضى.وحسب أويحيى في كلمته أمام مناضلي حزبه فقد تم نزع السلاح للشرطة قبل يومين من الأحداث، مؤيدا أطروحة الصراعات على رأس الدولة.

ونتيجة لذلك ، وفقا لأحمد أويحيى ، فإن أحداث أكتوبر 1988 ، التي لم تكن عفوية، “أغرقت الجزائر في الفوضى ، ثم عدم الاستقرار ثم الإرهاب”.