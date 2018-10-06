ميهوبي يدعو الفرقة الأمريكية '' Algiers Band" لزيارة الجزائر

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن مصالحه الوزارية تخطط لدعوة الفرقة الفنية الأمريكية إلى أرض الوطن، وهذا عرفانا لتخليدهم اسم الجزائر.

وقال ميهوبي في تغريدة عبر حسابه على تويتر "نخطط لاستقدام الفرقة الفنية الأمريكية Algiers Band التي جعلت من "معركة الجزائر" مرجعا لها".

وأضاف الوزير ان الفرقة الأمريكية مكونة من " ريان ماهان Ryan Mahan ،فرانكلين جيمس فيشر Franklin James Fisher، لي تيشي Lee Tesche ،مات تونغ Matt Tong، وتريستان غريفين Tristan Griffin".

وقال ميهوبي في تغريدة أخرى، أن "الفضل في تعريفنا بفرقة Algiers Band يعود للشاب الرائع محمد الأمين بللو الذي قام ببحث أكاديمي وثقافي هو الهيب هوبhip hop، ليعثر على الفرقة ويتواصل معها.شكرًا محمد الأمين. سنواصل المغامرة معا."