“بلماضي” يخرج عن صمته و يقود “ثورة” ضد الفساد

كشفت تقارير صحفية جزائرية بأن جمال بلماضي يسعى لمحاربة الفساد الرياضي خاصة المتعلق بالمنتخب الوطني الجزائريو أكدت صحفة النهار الجزائرية بأن جمال بلماضي كان وراء الاستقالة الذي مست بعض من المدرية الفنية في الفيدرالية الجزائري

و اعتدم الناخب الوطني و الملقب بأ مورنهو العرب باسلوب القوانين الردعية و فصل لاعبي المنتخب الوطني الجزائري عن الجهاز الفني التابع للفاف

يذكر أن بعض من الجهاز الفني استقالو في الأيام الاخيرة , و شكوك اخرى حول استقالة أهم الأجهزة الفنية في الايام القادمة