“بلماضي” يخرج عن صمته و يقود “ثورة” ضد الفساد
كشفت تقارير صحفية جزائرية بأن جمال بلماضي يسعى لمحاربة الفساد الرياضي خاصة المتعلق بالمنتخب الوطني الجزائري
و أكدت صحفة النهار الجزائرية بأن جمال بلماضي كان وراء الاستقالة الذي مست بعض من المدرية الفنية في الفيدرالية الجزائري
و أكدت صحفة النهار الجزائرية بأن جمال بلماضي كان وراء الاستقالة الذي مست بعض من المدرية الفنية في الفيدرالية الجزائري
و اعتدم الناخب الوطني و الملقب بأ مورنهو العرب باسلوب القوانين الردعية و فصل لاعبي المنتخب الوطني الجزائري عن الجهاز الفني التابع للفاف
يذكر أن بعض من الجهاز الفني استقالو في الأيام الاخيرة , و شكوك اخرى حول استقالة أهم الأجهزة الفنية في الايام القادمة
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