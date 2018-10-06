سوسطارة في مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني

أسفرت قرعة الدور السادس عشر من منافسة البطولة العربية للأندية الأبطال عن مواجهة قوية لفريق إتحاد العاصمة أمام فريق المريخ السوداني.وينتقل فريق سوسطارة لمواجهة المريخ السوداني بالعاصمة الخرطوم في مباراة الذهاب على أن تقام مباراة العودة بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وكان فريق سوسطارة قد تأهل إلى الدور الثمن النهائي بعد تجاوزه عقبة القوة الجوية العراقي في الدور المقبل (1-0 في مباراة الذهاب) والفوز بـ (2-0 في مباراة العودة).