إسبانيا تقر تسهيلات في منح التأشيرة للجزائريين

قررت السلطات الإسبانية اعتماد تسهيلات جديدة في منح تأشيرات دخول ترابها لفائدة الجزائريين الراغبين في السفر إلى إسبانيا ، حيث تلقت السفارة الإسبانية في الجزائر تعليمات من السلطات العليا الإسبانية لتسهيل إجراءات الفيزا للجزائريين.

وكشف القنصل العام لإسبانيا بالجزائر ألفارو فرموي هيدالقو، أنه تلقى تعليمات من السلطات العليا الإسبانية لتسهيل إجراءات الفيزا للجزائريين و نفى القنصل الإسباني في حوار أجراه مع جريدة "لوموند" الناطقة بالفرنسية، ما تم الترويج له بشأن وجود أي تعقيدات في إجراءات طلب الفيزا بالنسبة للجزائرين، كاشفا أنهم طلبوا تعزيزا في الموظفين لمعالجة أفضل وأسرع لطلبات الفيزا، وهو ما قوبل بالموافقة من طرف السلطات الإسبانية وجسد على أرض الواقع.

و أضاف المتحدث في نفس السياق أن قنصليات إسبانيا في الجزائر ستتدعم بموظفين جدد لتسهيل و تسريع الاجرءات لفائدة الجزائرين ، وبالتحديد ملف فحص ومنح التأشيرات وفق قواعد معقولة، خاصة فيما يتعلق بعامل الزمن، و تاتي الاجراءات التسهيلية التي اتخذتها اسبانيا في وقت شددت فيه القنصليات الفرنسية بالجزائر إجراءات منح التأشيرات والمواعيد، حيث يشتكي الجزائريون منذ فترة ، من صعوبة الحصول على مواعيد من أجل تقديم ملف طلب التأشيرة إلى فرنسا الى جانب رفض اغلب طلبات الفيزا حيث ضحت المصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر تضع عدة عراقيل أمام الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة "شنغن"، كما قلصت بشكل كبير من مدة صلاحية التأشيرة الممنوحة، حتى عندما يتعلق الأمر بشخصيات معروفة وصحفيين و محامين و أطباء ورجال أعمال الذين كانو عادة يستفدون من تسهيلات خاصة .

و كان القنصل العام لإسبانيا ألفارو فارموي هيدالقوا قد أكد في تصريحات سابقة أن العلاقات الجزائرية الإسبانية قوية ومتينة تعتمد على حسن الجوار وتشهد حاليا تطورا استراتجيا على جميع الأصعدة مما خلق بنية صلبة لترقية وتطوير الشراكة لاسيما أن الجزائر تتمتع بمؤهلات جد عالية تمكنها من الظفر بالمراتب الأولى فيما يتعلق بالتعاون التجاري بين البلدين بخلق مؤسسات مشتركة مابين البلدين تصب جميعها في النهوض باقتصاد البلدين للاشارة فقد منحت سفارة إسبانيا بالجزائر سنة 2017 حوالي 100 ألف تأشيرة شنغن لفائدة الجزائريين في حين قدرت السفارة الاسبانية نسبة رفض منح التأشيرات لفائدة الجزائريين تراوح ما بين 15 و20 من المئة .