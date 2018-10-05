راوية: على البنوك جلب أموال السوق الموازية

ربط وزير المالية، عبد الرحمان راوية، استرجاع الكتل النقدية الكبيرة المتداولة في القنوات غير الرسمية على مستوى السوق الموازية، بجاذبية البنوك. مشيرا إلى الوضعية التي تعيشها المنظومة المصرفية الوطنية، لاسيما بعد النتائج المحققة في المحاولات السابقة التي لاستقطاب أموال السوق الموازية بداية من التجربة القرض السندي.

وشدد الوزير عند إشرافه على تدشين مقر الوكالة 704 للبنك الوطني الجزائري بسطيف، على أنه يتعيّن على البنوك أن تكون "أكثر جاذبية لتدعيم توفير السيولة للاقتصاد الوطني". مبرزا كذلك بأنّ المجهودات "ستتضاعف بشأن كل ما يسهل في جلب الموارد"، وعلى البنوك أنّ تكون أكثر جاذبية لتحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، أكد عبد الرحمان راوية، أنّ البنوك العمومية مستعدة للتعامل وتقديم خدمات بنكية إسلامية وغيرها من البدائل، مفيدا بأنّ هذه الخدمات التي تم الشروع في التعامل بها هذه السنة "ستتوسع أكثر خلال السنة المقبلة"، وذلك لتوفير كل ما هو ممكن لجلب الأموال حتى تلك "المتداولة في السوق الموازية".

وأضاف المتحدث، بأنّ العمل جار من أجل عصرنة أكثر للنظام المالي والبنكي و"وضع في متناول الجمهور العريض جميع الوسائل العصرية على غرار بطاقات السحب وكل الوسائل التكنولوجية الأخرى".

وذكر راوية كذلك بأنّ بعض البنوك العمومية قد شرعت في تقديم خدمات جديدة على أنّ تشهد الأشهر المقبلة توسعا أكثر في هذا المجال، أما بخصوص مسألة إمكانية فتح وكالات لبيع العمولة، أوضح الوزير بأنّ القانون يسمح بذلك إلا أنّ "الظرف الحالي لا يمكن فيه للمتعاملين من فتح مثل هذا النوع من الوكالات"