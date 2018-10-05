بن سلمان يردّ على ترامب : لن ندفع شيئا مقابل أمننا

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حديث لموقع بلومبرغ الأمريكي ، نشر مساء الجمعة ، إن بلاده لن تدفع أي شيئ مقابل أمنها ، في أول ردّ رسمي من السعودية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن على المملكة أن تدفع لواشنطن مقابل حمايتها لها.

وفي إجابة على سؤال حول ردّه على تصريحات الرئيس الأمريكي ، قال ولي العهد السعودي:" لن ندفع شيئا من أجل أمننا "، وأضاف:"جميع الأسلحة التي نتحصل عليها من الولايات المتحدة لم تكن مجانية، إننا ندفع ثمنها، و منذ بداية العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة كل ما تم استيراده ( منهم ) تمّ دفع ثمنه".

وقال بن سلمان إن بلاده غيّرت استراتيجيتها في مجال التسلّح منذ مجيئ دونالد ترامب إلى سدّة الحكم في البيت الأبيض، بحيث ستخصص ما نسبته 60 بالمئة من مشترياتها من الأسلحة خلال السنوات العشر المقبلة للولايات المتحدة ، معتبرا ذلك "إنجازا لدونالد ترامب وللسعودية أيضا"، موضحا أن جزء من الاتفاقات التي تم إبرامها بين الرياض وواشنطن في هذا الشأن تتعلق بتصنيع بعض المعدّات في الأراضي السعودية ، وهو ما يمثل فرصة لخلق المزيد من مناصب الشغل في كلا البلدين ، حسبه.

وبخصوص مطالبة الرئيس الأمريكي بخفض أسعار النفط ، قال بن سلمان:"طيلة تاريخنا لم نحدّد من قبل ماهو السعر الصحيح أو الخاطئ للنفط"، وتابع يقول:"سعر النفط يحدّده السوق والعرض والطلب..وكل ما على المملكة السعودية فعله هو ضمان عدم وجود ندرة في المعروض".

وحول علاقته بالرئيس الأمريكي ، قال ولي العهد السعودي إنه يحب العمل معه ، مضيفا :"لقد حققنا الكثير في الشرق الأوسط ، خاصة فيما يتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب وضد تنظيم داعش"، منوّها بالعلاقات الاقتصادية التي تجمع بلاده مع الولايات المتحدة.