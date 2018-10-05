تونس: تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة تمديد حالة الطوارئ بكامل التراب الوطني، لمدة شهر واحد، إبتداء من 8 أكتوبر الجاري وإلى غاية 6 نوفمبر القادم، حسبما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن بيان للرئاسة التونسية.

وجاء قرار قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، حسب ذات المصدر.

واستعرض الرئيس التونسي - خلال لقائه اليوم مع وزير الداخلية هشام الفراتي ووزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي بقصر قرطاج، الوضع الأمني والعسكري بالبلاد وعلى الحدود، وجاهزية مختلف الوحدات الأمنيّة والعسكريّة في مواجهة مخاطر الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمّة، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية.

يذكر أنه تم تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة سبعة أشهر في 12 مارس الفارط.