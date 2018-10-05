إيران تدعو السعودية إلى "تحالف" ضد الولايات المتحدة
استغلّ وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص حاجة السعودية إلى الحماية من بلاده واضطرارها إلى الدفع مقابل ذلك ، لدعوة المملكة إلى تطبيع علاقاتها مع طهران من أجل بناء منطقة قوية ولوقف غرور الولايات المتحدة ، على حدّ تعبيره.
وقال جواد ظريف في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ، أرفقها بمقطع فيديو لدونالد ترامب وهو يتحدث عن خدمات بلاده للسعودية واتصاله الهاتفي مع الملك سلمان لحثّه على الدفع مقابل الحماية :"لقد دأب الرئيس ترامب على إهانة السعوديين من خلال القول بأنهم ليس بمقدورهم البقاء لمدة أسبوعين من دون دعمه لهم"، وتابع يقول :"هذه هي مكافأة الوهم بأن الأمن يمكن تأمينه بالاستعانة بالخارج".
ودعا الوزير الإيراني السعودية إلى التحالف مع بلاده ضد واشنطن بالقول:"إننا نمدّ أيدينا مجددا إلى جيراننا قائلين لهم : دعونا نبني منطقة قوية ولنوقف هذا الغرور الاستكباري".
لقد دأب الرئيس ترامب متكررا على إهانة السعوديين من خلال القول بأنهم ليس بمقدورهم البقاء لمدة أسبوعين من دون دعمه لهم. هذه هي مكافأة الوهم بأن الأمن يمكن تأمينه بالاستعانة بالخارج.— Javad Zarif (@JZarif) 4 octobre 2018
إننا نمدّ مجدداً أيدينا الى جيراننا قائلين لهم: دعونا نبني "منطقة قوية" ولنوقف هذا الغرور الاستکباری pic.twitter.com/0zBGaaUFpU
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