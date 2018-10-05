حسب رواية الرئيس الأمريكي
هذا ردّ الملك سلمان على مطالب دونالد ترامب!
في ثالث مرة يتحدث فيها عن حماية بلاده للمملكة السعودية واضطرار الأخيرة إلى دفع المزيد من الأموال مقابل ذلك ، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس ، عن ردّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على المطلب الأمريكي الذي أبلغه به الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية جرت بينهما ، على حدّ زعمه.
ترامب قال في تجمع انتخابي للجمهوريين بولاية مينيسوتا، إنه تحدث مع "صديقه الملك سلمان" في مكالمة هاتفية وقال له :"اعذرني ، هل تمانع في الدفع مقبل التكاليف التي تتحملها قواتنا ( لحماية السعودية ) ؟" ، قبل أن يردّ عليه محدثه بأن أحدا لم يطلب منه ذلك من قبل ليجيبه ترامب بالقول:"أنا أطلب منك ذلك".
وزعم ترامب أن العاهل السعودي تساءل بعدها إذا كان جادّا في ما يقوله ، ليخبره ترامب قائلا:"أنا جادّ تماما كن متأكدا من ذلك"، قبل أن يتعهد أمام جمهوره بأن السعودية ستدفع ملايير الدولارات في الأيام المقبلة.
وفي مرتين سابقتين ، كان الرئيس الأمريكي قد صرّح أمام حشد من أنصاره إن المملكة السعودية لن تتمكن من البقاء لأكثر من أسبوعين من دون الدعم العسكري الذي تتلقاه من الولايات المتحدة ، وهي التصريحات التي اعتبرها متابعون إمعانا من الرئيس الأمريكي في الإساءة للمملكة التي لم تصدر إلى الآن أي ردّ فعل رسمي حيال ذلك.
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