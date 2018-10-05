هذا ردّ الملك سلمان على مطالب دونالد ترامب!

في ثالث مرة يتحدث فيها عن حماية بلاده للمملكة السعودية واضطرار الأخيرة إلى دفع المزيد من الأموال مقابل ذلك ، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس ، عن ردّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على المطلب الأمريكي الذي أبلغه به الرئيس ترامب في مكالمة هاتفية جرت بينهما ، على حدّ زعمه.

ترامب قال في تجمع انتخابي للجمهوريين بولاية مينيسوتا، إنه تحدث مع "صديقه الملك سلمان" في مكالمة هاتفية وقال له :"اعذرني ، هل تمانع في الدفع مقبل التكاليف التي تتحملها قواتنا ( لحماية السعودية ) ؟" ، قبل أن يردّ عليه محدثه بأن أحدا لم يطلب منه ذلك من قبل ليجيبه ترامب بالقول:"أنا أطلب منك ذلك".

وزعم ترامب أن العاهل السعودي تساءل بعدها إذا كان جادّا في ما يقوله ، ليخبره ترامب قائلا:"أنا جادّ تماما كن متأكدا من ذلك"، قبل أن يتعهد أمام جمهوره بأن السعودية ستدفع ملايير الدولارات في الأيام المقبلة.

وفي مرتين سابقتين ، كان الرئيس الأمريكي قد صرّح أمام حشد من أنصاره إن المملكة السعودية لن تتمكن من البقاء لأكثر من أسبوعين من دون الدعم العسكري الذي تتلقاه من الولايات المتحدة ، وهي التصريحات التي اعتبرها متابعون إمعانا من الرئيس الأمريكي في الإساءة للمملكة التي لم تصدر إلى الآن أي ردّ فعل رسمي حيال ذلك.