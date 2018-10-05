وزير المالية: مستعدون لتقديم خدمات إسلامية عبر البنوك العمومية

قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عند إشرافه الخميس على تدشين مقر الوكالة 704 للبنك الوطني الجزائري بوسط مدينة سطيف على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية، أن البنوك العمومية مستعدة للتعامل و تقديم خدمات بنكية إسلامية وغيرها من البدائل، مفيدا بأن هذه الخدمات التي تم الشروع في التعامل بها هذه السنة "ستتوسع أكثر خلال السنة المقبلة" و ذلك لتوفير كل ما هو ممكن لجلب الأموال حتى تلك "المتداولة في السوق الموازية."

وأضاف راوية بأن العمل جار من أجل عصرنة أكثر للنظام المالي والبنكي و"وضع في متناول الجمهور العريض جميع الوسائل العصرية على غرار بطاقات السحب و كل الوسائل التكنولوجية الأخرى".

وأفاد وزير المالية أن ملف الجباية المحلية في قلب برنامج الحكومة حيث يوجد فوج عمل مشترك بين وزارتي المالية و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية مختص بهذا الموضوع بغرض تمكين الجماعات المحلية من الاستجابة لمتطلبات المواطن.