“لعبدي” :”عطّال فقير.. والده كان بطّالا وبارادو فتحت له الأبواب”

أطلق، أمين لعبدي، المُدير الرياضي السابق لنادي بارادو، تصريحات مؤثرة بخصوص المشوار المميز للدولي الجزائري، يوسف عطّال ووصوله السريع للقمة.وقال لـ”فرانس فوتبول” :”عطّال تربى في عائلة فقيرة، ووالده كان عاطلا عن العمل”.

ليُضيف :”لقد كان ينشط مع إتحاد العاصمة، وأسرته أجبرت على مُغادرة العاصمة بسبب قلة إمكانياتها، ليفقد مكانته مع هذا الفريق”.

وواصل :”بعدها إلتحق بشبيبة القبائل، ولكن بعد المسافة بين سُكناه ومكان التدريبات، دفعه للإلتحاق ببارادو الذي وفر له إقامة دائمة”.

وإعتبر “لعبدي” بأن الظهير المُتألق مع “نيس” هذا الموسم، رمز لـ”بارادو” وللشباب الجزائري الطموح الراغب في الإحتراف.