الكاف يعلن تطبيق تقنية الفيديو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ومن المرتقب أن يقيم الكاف دورة تدريبية على هذا الأمر، بمشاركة 12 حكما وحكما مساعدا في العاصمة المصرية القاهرة، في الفترة بين 24 و29 من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء اتخاذ القرار، بعد نجاح التجربة في نهائي كأس السوبر الأفريقي في فيفري الماضي، الذي فاز فيه الوداد المغربي بهدف على مازيمبي الكونغولي.