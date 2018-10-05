بالوثيقة.. مصر تشدد إجراءات الحصول على التأشيرة للسياح الجزائريين

طالبت وزراة السياحة المصرية، بتشديد إجراءات الحصول على التأشيرات للسياح القادمين من المغرب العربي الكبير.

وحسب بيان تناقلته سفارة تونس بالقاهرة، قررت مصر عن طريق وزراتها السياحية، أين عممت على وكالات الأسفار منشورا يفيد بتشديد الإجراءات على سياح المغرب الكبير

وتقديم العديد من الوثائق في ملف طلب التأشيرة، أهمها كشف حساب بنكي فيه رصيد مالي لايقل عن ألفي دولار

بالإضافة إلى برنامج الزيارة والسجل التجاري للشركة السياحية، ووكيلها في مصر، يضيف المصدر.